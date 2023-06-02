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Güncel
İHA 02.06.2023 16:38

Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

Yalova Emniyeti tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama
[Fotograf: İHA]

İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri yakın çevre illere geçiş yaparak ticaretini yapacakları tespit edilen S.B., L.G. ve F.A.’nın içinde bulunduğu araç durduruldu.

Kimlik kontrollerinde “6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve aranması bulunan F.A. etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucu madde ve 9 tabanca mermisi ele geçirildi

Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve 9 tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüphelilerden S.B. ve L.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.A. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Fakat kesinleşmiş hapis cezası olan F.A. da diğer 2 zanlı gibi cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, sokak satıcılarından kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilerek yakalanan 3 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

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