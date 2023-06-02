Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri yakın çevre illere geçiş yaparak ticaretini yapacakları tespit edilen S.B., L.G. ve F.A.’nın içinde bulunduğu araç durduruldu.

Kimlik kontrollerinde “6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve aranması bulunan F.A. etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucu madde ve 9 tabanca mermisi ele geçirildi

Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve 9 tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüphelilerden S.B. ve L.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.A. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Fakat kesinleşmiş hapis cezası olan F.A. da diğer 2 zanlı gibi cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, sokak satıcılarından kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilerek yakalanan 3 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.