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Güncel
AA 02.06.2023 16:28

Diyarbakır'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek ilk hacı adayı kafilesi için Diyarbakır Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Diyarbakır'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Hac ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 250 kişilik kafile, yakınlarıyla Diyarbakır Havalimanı'na geldi.

Havalimanında düzenlenen törende, okunan ilahilerin ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu dua etti.

Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, 250 kişiden oluşan ilk hacı kafilesini kutsal topraklara göndermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Ayaz, "İlk kafilemizi dualarla uğurladık. 12 Haziran'a kadar 5 kafile halinde toplam 1600 hacı adayımızı hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a göndereceğiz. Allah şimdiden hacı adaylarımızın yaptığı ibadetleri kabul etsin" dedi.

Hacı adayı Halil Yaprak da kutsal bir görevi yerine getirecek olmanın heyecanını yaşadığını, 13 yıldır hacca gitmek için beklediğini kaydetti.

Duygulu anların yaşandığı vedalaşmanın ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

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