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Güncel
İHA 02.06.2023 15:52

Amasya’da zabıta ekiplerinden marketlerde etiket denetimi

Amasya Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Amasya’da zabıta ekiplerinden marketlerde etiket denetimi

Denetimlerde ürünlerin gramaj, etiket ve irsaliye karşılaştırmaları hakkında kontroller yaparken etiket ile kasa fiyatları arasında fark bulunan işletmelere gerekli uyarıların yapıldığı bildirildi.

Vatandaşların mağdur olmaması için şehir merkezinde gerekli kontrollerin sıklıkla yapıldığını belirten Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, “Kontrollerde iş yerlerinin çalışma ruhsatları, hijyen belgeleri, temizlik, kasa fiyatı, raf fiyatı gibi bu tür denetimlere ağırlık veriyoruz. Unlu mamuller satan işletmelerde özellikle ekmeklerin gramajında hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

Esnafın da gerek etiket, gerekse fiyat uygulamasında aynı duyarlılığı gösterip kurallara riayet etmelerini isteyen Başkan Çelik, “Vatandaşların mağdur edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

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