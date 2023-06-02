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Güncel
AA 02.06.2023 15:30

İpekyolu ilçesinde asfalt çalışmaları başladı

Van'ın İpekyolu ilçesinde havanın ısınmasıyla asfalt çalışmaları başladı.

İpekyolu ilçesinde asfalt çalışmaları başladı

İlçenin Halilağa Mahallesi'nde bulunan Eski Kale Yolu ile Melen Caddesi arasında kalan yolların asfaltlama işlemi tamamlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "İlçemizde yolların durumunu düzeltmek ve daha güvenli hale getirmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Halilağa Mahallesi'nde bulunan yolların bu yıl asfaltla buluşması için çalışmalarımız başladı. Yapılan çalışmanın ardından bölgedeki trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale geleceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri de çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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