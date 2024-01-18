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Güncel
AA 18.01.2024 22:59

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli E.S'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu adresi belirlenen şüpheli E.S. ve zanlıdan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adres ve üzerlerinde yapılan aramada, 3 gram  uyuşturucu madde ve 32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. E.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 5 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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