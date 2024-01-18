Muğla'da kamyonetin çarptığı 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi

E.K'nin kullandığı kapalı kasa kamyonet, Muğla-Yatağan kara yolu Menteşe Evleri mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki otomobil ile burada bulunan Ali O. ve Filiz Erdem Ülgen'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ülgen, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ali O. ise ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan sürücü jandarma ekiplerince Muğla-Denizli il sınırında yakalandı.