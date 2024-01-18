Çanakkale Ayvacık açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında motoru arızalanan lastik bottaki yabancı uyrukluları kurtarmak için "KB-20" botuyla harekete geçti. Sürüklenen lastik botun bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmeni alıp karaya çıkardı.
Aynı bölgede "KB-4304" ve "KB-111" botlarıyla çalışma yürüten ekipler ise aynı ülke vatandaşı 37 düzensiz göçmeni yakalayarak kıyıya getirdi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.