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Güncel
AA 29.05.2024 17:38

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

1 şüpheli tutuklandı

Ağa Mahallesi'nde takibe alınan şüpheli A.Ç'nin, 2 kişiye uyuşturucu sattığının tespit edilmesi üzerine yapılan üst aramasında 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Zanlıdan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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