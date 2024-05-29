Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ağa Mahallesi'nde takibe alınan şüpheli A.Ç'nin, 2 kişiye uyuşturucu sattığının tespit edilmesi üzerine yapılan üst aramasında 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Zanlıdan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.