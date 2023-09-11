Düzce'de refüje çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

Düzce'den İstanbul istikametine seyreden Yücel S. (35) idaresindeki minibüs, D100 Karayolu'nun Gölyaka sapağı otoban yol ayrımında kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Serkan Ö. (41) yaralandı.
Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Serkan Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.