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Güncel
AA 11.09.2023 09:21

Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler O.K, M.C, G.K. ve N.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesindeki çalışma kapsamında 13 ev ve iş yerine operasyon düzenleyerek 14 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerde yaklaşık gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, 8 tabanca, 2 av tüfeği, 90 tabanca fişeği, 3 hassas terazi, 3 bıçak, 2 makas ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 30 lira ele geçirilmişti.

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