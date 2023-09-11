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Güncel
AA 11.09.2023 21:43

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 12 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu ve Şarköy ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda yaklaşık 100 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, 26 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda Y.K, V.D, E.Ö, A.U, S.N, G.Ö, M.M, A.S, F.K, H.U, H.T. ve F.B. gözaltına alındı.

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