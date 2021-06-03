Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Düzce'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Cedidiye Mahallesi'nde Mehmet Zeki S.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Yaşar Ö.'ye çarptı.
Oay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Ö., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Mehmet Zeki S., gözaltına alındı.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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