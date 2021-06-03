Salgın süreci, dünyada bisiklete olan talebi artırdı. Türkiye de bu ihtiyacı karşılayan ülkelerin başında geliyor.

Bisiklet ihracatında yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,6 artış kaydedildi. Toplam ihracat da 54 milyon 813 bin dolara yükseldi.

Türkiye, ilk 5 ayda 88 ülkeye bisiklet sattı.

En çok ihracat Finlandiya'ya yapıldı

Türkiye'nin bisiklet ihracatında başı Finlandiya çekti. Finlandiya, 9 milyon 134 bin dolarlık ilk sırada yer aldı. Onu, 7 milyon 655 bin dolarla Fransa takip etti. Almanya ise üçüncü sırada yer alan ülke oldu.

Türkiye geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 390 bin bisiklet ve 60 bin elektrik destekli bisiklet ihraç etti. Böylece 92 milyon dolarlık gelir elde edilmiş oldu.

Salgının bisiklete olan talebi artırdığını vurgulayan sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde bu talebin artarak devam edeceğini öngörüyor.