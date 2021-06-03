Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da sosyal medyada angut kuşlarını satmaya çalışan şüpheliye ceza
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da sosyal medya hesabında yavru angut kuşlarını satmaya çalışan şüpheliye 7 bin 914 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hoçuvan Hasköy köyünde yaşayan H.Y'nin doğal ortamda bulduğu 5 yavru angut kuşunu sosyal medya hesabında satışa çıkardığını tespit etti.
Şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan yavru kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Jandarma H.Y'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 7 bin 914 lira ceza yazdı.
Etiketler: Sosyal Medya Ardahan
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