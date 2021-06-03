Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ankara-Niğde Otoyolu Gülpınar beldesi yakınlarında Uğur Ö. yönetimindeki yolcu otobüsü, lastiğinin patlaması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücü ile otobüs personeli 2 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Aksaray
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