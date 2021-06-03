Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 490 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen operasyonda 490 litre sahte içki ele geçirildi.
Manisa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kenger Mahallesi'nde bir kişinin evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirtilen evdeki aramalarda 490 litre sahte içki bulundu.
İşlemleri için jandarma karakoluna götürülen şüpheli C.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Sahte İçki Manisa
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