Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de jandarmanın 5 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 27 kilogram esrar ile 756 kök Hint keneviri ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Beydağ, Bergama, Foça, Torbalı ve Ödemiş'te narkotik köpeklerinin desteğiyle operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 27 kilogram esrar ile ormanlık alan içinde ekili 756 kök Hint keneviri ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
Son Haberler
- 14:32
- 14:15
- 14:11
- 14:18
- 14:25
Sıradaki Haber
Ardahan'da sosyal medyada angut kuşlarını satmaya çalışan şüpheliye ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz