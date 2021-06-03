İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt temin ederek sattıkları ileri sürülen zanlılara yönelik Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kocaeli ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilere ait depo ve iş yerlerinde kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 206 bin litre atık yağ ile 70 bin litre dönüştürülmüş karışım akaryakıt ele geçirildi.

7 kişi gözaltına alındı.