Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt temin ederek sattıkları ileri sürülen zanlılara yönelik Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kocaeli ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda şüphelilere ait depo ve iş yerlerinde kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 206 bin litre atık yağ ile 70 bin litre dönüştürülmüş karışım akaryakıt ele geçirildi.
7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Akaryakıt Osmaniye Kaçakçılık
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