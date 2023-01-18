Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 22:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de okul kantinleri denetlendi
Düzce'de okul kantinlerinde belge ve ürün denetimi yapıldı.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan okullarda ortak denetim gerçekleştirdi.
Denetim kapsamında kantinlerde belge ve ürün denetimi yapan ekipler, kural dışı bir durumla karşılaşmayarak okul yönetimlerine ve kantin işletmecilerine teşekkür etti.
Kantinlerde denetimler devam edecek.
Etiketler: Düzce
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