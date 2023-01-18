Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 21:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da uyuşturucu operasyonu
Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, H.S'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üst aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.
Etiketler: Giresun
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