Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
G.Y. idaresinde otomobil, D-100 kara yolu Çekez Taşköprü ışıklı kavşakta F.K. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü F.K. ile otomobildeki F.Y. ve S.Y. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Düzce
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