İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekonomik yatırımlar, makine ekipman, bireysel, sulama, Uzman Eller Projesi, arıcılık ve ipekböceği projeleri, küçük ve büyükbaş hayvancılığı geliştirme projeleri kapsamında üreticilere destek sağlandığı ifade edildi.

Destek ödemelerinin yıl içerisinde gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, en fazla desteğin 6 milyon 343 bin lira ile ekonomik yatırımlar, 6 milyon 871 bin lira ile makine ekipman, 2 milyon 84 bin lira ile de küçük ve büyükbaş hayvancılığı geliştirme projelerine yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 96 projeye destek verildiği kaydedilen açıklamada, yaklaşık 17 milyon 400 bin liralık destekle Kırşehir'in tarım ve hayvancılığının gelişmesine katkı sağlandığı aktarıldı.