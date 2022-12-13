Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret görüşmelerinde. Hükümet, işveren ve işçi temsilcileri ilk toplantıyı 7 Aralık'ta yaptı. Taraflar beklentilerini paylaştı. İkinci toplantının adresi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olacak.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, veriler doğrultusunda beklenti ve talepleri değerlendirecek.

2023 yılı asgari ücretinin, 3'üncü toplantıda belirlenmesi bekleniyor. Geçen yıl net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkartılmıştı. Temmuz ayındaki yüzde 30 artış ile birlikte 2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı, net ücret 5 bin 500 lira oldu.

"Çıkacak rakamı hem işçi trafı hem işveren tarafı değerlendirecek"

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Yıldırım Beyzıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

Hem geçinme endeksleri TÜİK rakamları, enflasyon, genel ücretler seviyesi bütün bunlar masada olacak. Traflar zaten bir anlamda beklentilerini taleplerini dile getirmişlerdi. Mesele biraz daha netleşmiş olur. Ancak bir rakam açıklamasının o gün olma ihtimalini zayıf görüyorum.

Orada hükümet, işçi, işveren temsilcileri var. Dolayısıyla masadan çıkacak rakamı kendi kurullarında yönetimlerinde hem işçi trafı hem işveren tarafı değerlendirecek. Masada kurullarından aldığı yetkiyle son rakamı belirlemek için ber araya geleceklerdir diye düşünüyorum.

Bakanlık asgari ücret anketini paylaştı

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında basına kapalı gerçekleşen ilk toplantıda, işveren heyetine, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yapmıştı.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.