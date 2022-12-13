Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 15:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercih sonuçları nasıl sorgulanır? Sözleşmeli personel tercih sonuçları açıklandı...
ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercih sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama...
ÖSYM, 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercih sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin sonuç sayfasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebiliyor.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercih sonuçları için tıklayınız.
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