Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2022'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 61 olay aydınlatıldı.

Uyuşturucu ve türevlerinin ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 91 kişiden uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5'i ilgili hakimliklerce tutuklandı.

Açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadesine yer verildi.