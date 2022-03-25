Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 01:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahibi olduğu köpeğe şiddet uygulayan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Rottweiler cinsi köpek ise barınağa gönderildi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahibi olduğu köpeğe şiddet uygulayan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Rottweiler cinsi köpek ise barınağa gönderildi.
Akçakoca ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'ndeki bir tesisin bahçesinde rottweiler cinsi köpeğe şiddet uygulayan M.E. isimli şahıs, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Şiddete maruz kalan köpek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alınarak Düzce Belediyesi Hayvan Koruma ve Bakım Merkezi’ne gönderildi.
Gözaltına alınan M.E. ise tamamlanan işlemlerinin ardından Akçakoca Adliyesi'ne sevk edilecek.
Etiketler: Düzce Sokak Hayvanları
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