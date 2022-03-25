Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 01:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yalova’da boya atölyesinde korkutan yangın
[Fotoğraf. İHA]
Yalova’da boya atölyesinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Yalova’da boya atölyesinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Kirazlı Sanayi Sitesi’nde bulunan bir boya atölyesinin ofis kısmında yangın çıktı.
Olay yerine gelen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangın nedeniyle atölyede maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.
Etiketler: Yangın
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