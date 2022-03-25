Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da manavda 1 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde manavda 1 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuz Mahallesi'ndeki bir manavda uyuşturucu satışı yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iş yerinde yaptığı aramada, 1 kilo 400 gram bonzai, 550 gram esrar ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu Narkotik
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