Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Alınan bilgiler doğrultusunda hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen O.G. yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda suç eşyalarının Y.T.'nin ikametinde olduğu bilgisini alan ekipler, bu kişinin ikametine yaptığı operasyonda, 9 bisiklet, 9 ağaç kesme motoru, 7 ot biçme makinası, 1 ilaçlama makinası ve 1 kaynak makinası ele geçirdi.

Ekipler, Y.T'yi de gözaltına aldı.