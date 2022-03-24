Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 12 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 12 hırsızlık olayına karıştığı iddiası ile 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
Alınan bilgiler doğrultusunda hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen O.G. yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Şüphelinin ifadesi doğrultusunda suç eşyalarının Y.T.'nin ikametinde olduğu bilgisini alan ekipler, bu kişinin ikametine yaptığı operasyonda, 9 bisiklet, 9 ağaç kesme motoru, 7 ot biçme makinası, 1 ilaçlama makinası ve 1 kaynak makinası ele geçirdi.
Ekipler, Y.T'yi de gözaltına aldı.
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