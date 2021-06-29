Kuş'un evde olmadığını fark eden yakınları çevredeki tarım arazilerinde yaptıkları aramada kendisine ulaşamayınca durumu emniyet güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine ekipler, AFAD, Afad Gönüllüleri Derneği (AFGD) ve Düzce Gönüllü Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ile bölgeye geldi.

Yakınlardaki bir okulun güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi üzerine, Kuş’un sabah 05.00 civarında mısır tarlasına girdiği ve uzaklaştığı tespit edildi.

Kuş’un son görüldüğü alanda çalışma başlatan ekipler henüz bir ize ulaşamadı.

Yaklaşık 60 kişiden oluşan ekibin arama çalışmaları devam ediyor.