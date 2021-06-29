Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 04:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 ACD 572 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarttı.
Yaralılar Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Adana
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