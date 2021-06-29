Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 04:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da komşular arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Kovukçınar Mahallesi 7. Nilüfer Sokak'ta Kenan Ateş (48) ile C.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K, evinden aldığı bıçakla Ateş'i göğsünden yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ateş kurtarılamadı.
Şüpheli C.K. ise polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.
Etiketler: Bursa
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