Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 04:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Ovakent Mahallesi yolunda Hüseyin A. yönetimindeki motosiklet, karşı istikametten gelen Mehmet V. idaresindeki 35 ZLH 84 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada iki sürücü de yaralandı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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