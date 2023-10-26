Düzce'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

D-100 kara yolu Kaynaşlı kesiminde seyreden Mehmet Reşit B. yönetimindeki mobilya malzemesi yüklü tır, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametine geçiş yapmak için girdiği bağlantı yolunda virajı alamayarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyol bağlantı yolunda bir süre aksayan ulaşım, tırın çekilmesinin ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.