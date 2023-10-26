Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.10.2023 17:21

Düzce'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Düzce'de virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Düzce'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

D-100 kara yolu Kaynaşlı kesiminde seyreden Mehmet Reşit B. yönetimindeki mobilya malzemesi yüklü tır, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametine geçiş yapmak için girdiği bağlantı yolunda virajı alamayarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyol bağlantı yolunda bir süre aksayan ulaşım, tırın çekilmesinin ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

ETİKETLER
Düzce Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Rusya bazı beyaz et ürünlerinde ihracatı yasaklamayı planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:18
Altun: Gazze'de iletişimin tamamen kesilmesi kabul edilemez
00:52
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
00:45
İngiltere'den İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına 'seyahat uyarısı'
00:42
Sınır Tanımayan Doktorlar: Şifa Hastanesi'ndeki binlerce kişi için endişeliyiz
00:18
Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinlilerin yaşam mücadelesi
00:31
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ