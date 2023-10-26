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Güncel
İHA 26.10.2023 16:30

Cumhuriyet'in yüzüncü yılında öğrenciler sinemada buluştu

Bayburt'ta Cumhuriyet'in yüzüncü yılı kutlamaları kapsamında lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler sinema sevinci yaşadı.

Cumhuriyet'in yüzüncü yılında öğrenciler sinemada buluştu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz eğitim öğretim yılında yürütülen Anadolu Mektebi Bayburt’ta projesi kapsamında Mustafa Kutlu'yu okuyan ve eserlerini değerlendiren öğrenciler, Cumhuriyet'in yüzüncü yılı anısına sinemayla ödüllendirildi.

Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezinde buluşan öğrenciler, patlamış mısır eşliğinde Mustafa Kutlu'nun Yıldız Tozu eserinin sinemaya uyarlandığı filmi izledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği etkinliğe katılan okul yöneticileri ve öğretmenler de sinemada öğrencilerine eşlik etti.

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