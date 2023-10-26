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Güncel
İHA 26.10.2023 16:01

Jandarma ekipleri hayvanlar için güvenli geçiş sağladı

Muş’ta meradan ve yayladan dönen küçükbaş hayvanlar için jandarma ekipleri kara yolunda güvenli geçiş sağladı.

Jandarma ekipleri hayvanlar için güvenli geçiş sağladı

Muş Jandarma Komutanlığı, hayvanları korumak ve hayvanlardan kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçebilmek için “Güvenli Hayvan Geçişleri” projesi başlattı.

Muş-Bingöl kara yolu Varto Kavşağı’ndan geçmek zorunda olan hayvanlar için ekipler yolu kontrollü şekilde trafiğe kapattı. Hayvanların geçişini güvenli şekilde sağlayan ekipler, hayvanların geçmesinin ardından yolu tekrardan trafiğe açtı. Yapılan çalışma ile ilgi İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması tarafından Muş-Bingöl kara yolu Varto Kavşağı’nda hayvan geçişleri sağlandı. Hayvana çarpma sonucu meydana gelen maddi ve yaralanmalı trafik kazalarını önlemek, hayvan kayıplarının önüne geçmek, çobanlara ve hayvan sahiplerine eğitim vermek maksadıyla “Güvenli Hayvan Geçişleri” projesi başlatılarak, hayvanların geçiş saatlerinde hayvan sahipleri, çobanları ile birlikte koordinasyon sağlanarak hayvanların karayolundan karşıdan karşıya güvenli geçişleri sağlanmıştır” denildi. 

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