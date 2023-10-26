Yalova’da sağlık çalışanları İsrail’i protesto etti

Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen üyeleri hastane bahçesinde basın açıklaması gerçekleştirdi.



Sağlık-Sen Şube Başkanı Halil İbrahim Özer, burada yaptığı açılamada, Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar, sivillerin katledildiğini dile getirerek şöyle konuştu:



“Kalbi Filistin için atan, yüreği Gazze’de çarpan, Filistin halkının acısını kurşun yarası gibi yüreğinde taşıyan vicdan sahibi değerli katılımcılar, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Kudüs için, bombardıman altındaki Gazze için buradayız. Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler için, şehit olan sağlık çalışanları için buradayız. Gözü yaşlı analar, bağrı yanık babalar için, süt kokulu bebekler için, vicdanların sesi olmak için buradayız. Sağlık-Sen teşkilatları olarak, Türkiye’nin 81 ilinden, hastanelerimizden sesleniyoruz. Kana doymayan, işgalci, katil, Siyonist İsrail’i lanetlemek, mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için buradayız. Kudüs’e selam olsun. Gazze’ye selam olsun. Selam olsun Filistin halkının haklı mücadelesine.”



Açıklamanın ardından sağlık çalışanları görevleri başına geri döndü.