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Güncel
AA 26.10.2023 14:57

Bartın'da sessiz kitap okuma etkinliği düzenlendi

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bartın'da sessiz kitap okuma etkinliği yapıldı.

Bartın'da sessiz kitap okuma etkinliği düzenlendi
[Fotograf: AA]

Vali Nurtaç Arslan, Gazhane Parkı'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, kentte Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin birçok etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Bunlardan en güzeli ve anlamlısının kitap okuma etkinliği olduğunu aktaran Arslan, "Çocuklarımızı burada görmek, gazilerimizle birlikte olmak, gerçekten bizi çok mutlu etti. Bizler, sizlerin geleceğimiz olduğunuza gönülden inanıyoruz. Gözlerinin içi gülen zeki çocuklarımızın, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz" dedi.

Arslan, kitap okuma alışkanlığı kazanmanın önemine işaret ederek, öğrencilere kendilerini geliştirerek ülkeye faydalı insan olmalarını tavsiye etti.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve gaziler katıldı.

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