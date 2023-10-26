Isparta'daki kazada yaralanan ve 8 gündür tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Mustafa Ali E, Eğirdir Devlet Hastanesi'nden Afyonkarahisar'a sevk edilmişti.

Afyonkarahisar'daki özel bir hastanede 8 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Mustafa Ali E. hayatını kaybetti. Mustafa Ali E'nin cenazesi yarın Yukarıdinek köyünde toprağa verilecek.

Öte yandan kazada yaralanan kamyonet sürücüsü M.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza

Aşağıdinek köyü dört yol mevkisinde 15 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında, Bayram Ali E. idaresindeki otomobil, M.D'nin kullandığı kamyonetle çarpışmıştı. Otomobil sürücüsü Bayram Ali E. ile beraberindeki Kadir E. ve 8 yaşındaki Z.Ç. kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Otomobildeki Azerbaycan uyruklu Semira R. ile Zilan K. ise kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ağır yaralı Mustafa Ali E. de Afyonkarahisar'a sevk edilmişti.