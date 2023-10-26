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Güncel
AA 26.10.2023 14:34

Giresun'da 2023 tahmini kivi rekoltesi 990 ton

Giresun'un 2023 ürünü tahmini kivi rekoltesinin 990 ton olduğu bildirildi.

Giresun'da 2023 tahmini kivi rekoltesi 990 ton

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede 660 dekar alanda kivi üretimi yapıldığı belirtildi.

Bu yıl ürün rekoltesinin 990 ton tahmin edildiği aktarılan açıklamada, çiftçilere erken hasat uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, kivinin kasım ortalarından itibaren hasat edilmesi gerektiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Kivi meyvesinin zamanında hasat edilmesi çok önemlidir. Hasat zamanının belirlenmesinin en garantili metodu, meyvedeki suda çözünen kuru madde miktarıdır. Son haftalara girildiğinde suda çözünen kuru madde miktarına en az haftada 3 defa bakılarak hasat zamanı belirlenmelidir. Buna, il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli teknik elemanlarca bakılmaktadır. Suda çözünen kuru madde değeri refraktometrede 6,5-7 aralığında görüldüğünde hasat zamanı gelmiş demektir"

Hasat sırasında meyve sapının ağaçta bırakılması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Aksi halde kasalarda meyvenin zedelenmesine sebep olabilir. Hasat mümkünse sabahın erken saatlerinde, yağmursuz ve serin zamanda yapılmalıdır" ifadesine yer verildi.

Erken hasadın, meyvenin tat ve aromasının tam oluşmasına engel olduğu belirtilen açıklamada, geç hasadın da meyvenin manav ömrünü kısalttığı kaydedildi.

Açıklamada, hasat sonrası kivilerin açıkta ve güneşe maruz kalacak alanlarda bekletilmemesi, hemen pazara sunulması veya soğuk hava deposunda saklanması gerektiği ifade edildi.

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