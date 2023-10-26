Antalya caddeleri kırmızı beyaza büründü

Büyükşehir Belediyesi ayrıca 100. yıla özel bir armağan bırakmak için gençler ve vatandaşlar için hazırlattığı binlerce Nutuk kitabı ve 100 bin adet Türk Bayrağının dağıtımını gerçekleştirildi.



Antalya’da Cumhuriyetin 100. yılının coşkuyla kutlanması için hazırlıklarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa’dan Kaş’a kentin dört bir yanını özgürlük ve bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslüyor. Ay yıldızlı bayraklar ve Atatürk posterleri 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Işıklar Caddesi, Konyaaltı caddesi gibi ana arterlerde bulunan binalara asıldı. Dev bayrak ve posterler Dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan caddeler görenlerin göğsünü kabartıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Cumhuriyet coşkusunun Antalya’nın dört bir yanında yaşanması için ilçelerde de ana arterleri ve bulvarları bayraklarla donattı. Günlerdir çalışmalarını sürdüren ekiplerin çalışmalarıyla muhteşem bir görüntüye kavuşan Antalya caddeleri ve meydanlarında dalgalanan al bayraklar vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topluyor. Cadde ve sokaklar ışıl ışıl Antalya Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda Antalya’nın ana arterleri, caddelerini ve birçok sokağı ışıl ışıl yaptı.



Refüjler kırmızı beyaz led ışıklarla süslendi



Işıklar Caddesi, Konyaaltı Caddesi, Atatürk Caddesi, Yüzüncü Yıl Caddesi, Sabancı Bulvarı aydınlatmalar ve led ışıklarla muhteşem bir görüntüye kavuştu. Merkez ilçelerde 2000’i aşkın ağaç kırmızı beyaz ışıklarla süslendi. Nutuk ve 100 bin bayrak dağıtıldı Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu tüm Antalya’ya yaymak amacıyla gençlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en önemli eserlerinden biri olan Nutuk Kitabı ve yanında Türk Bayrağı hediye edildi. Belediye ekipleri tarafından dağımı gerçekleştirilen binlerce Nutuk kitabı ve Türk bayrağını teslim alan Ziraat Fakültesi öğrencisi Ümit Üner, “100. Yıl adına verilebilecek en güzel ve anlamlı bir hediye olmuş” diyerek bu özel hediye için Başkan Böcek’e teşekkür etti. 100. yıl fotoğraf çekim alanları Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl coşkusunu yaşatmak için Antalya’nın 20 noktasında ‘Cumhuriyet’in 100. Yılı Fotoğraf Çekim Alanı’ yerleştirdi.



Vatandaşlar Antalya’nın simge yerlerine yerleştirilen fotoğraf çekim alanlarında bol bol fotoğraf çektirdi. 100. Yıl Fotoğraf çekim alanına Antalyalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. Üç Kapılar alanına yerleştirilen alanda yeni evlenen bir çift ilk olarak fotoğraflarını Cumhuriyet’in 100. Yılı Fotoğraf Çekim Alanı’nda gerçekleştirdi.