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Güncel
AA 26.10.2023 14:05

Karabük'te Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri

Karabük'te Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Karabük'te Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, 2002 yılında yazılan mektuplar, sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

PTT tarafından başlatılan "2023’e Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Mektup" kampanyası kapsamında yazılan mektuplar, Karabük PTT Baş Müdürü Ahmet Karagöz’ün de katılımı ile dağıtıma çıktı.

Karagöz, babası tarafından yazılan mektubu Oğuzhan Aksöz’e teslim etti.

KBÜ’de "Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzyılı Anadolu’nun Müzikal Öyküsü" konseri

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Korosu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzyılı Anadolu’nun Müzikal Öyküsü” temasıyla konser verdi.

Koro, Anadolu’nun farklı yörelerinden seslendirdikleri eserlerle davetlilerden beğeni topladı.

"Karabük Medyası Gözünden Cumhuriyet Bayramı Sergisi" açıldı

"Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Etkinlikte Buluşuyoruz" kapsamında Valilik himayesinde ildeki yazılı medya kuruluşlarının destekleriyle günlük ve haftalık yayın yapan gazeteler, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" kutlamalarında kullandıkları manşetlerin yer aldığı "Karabük Medyası Gözünden Cumhuriyet Bayramı Arşiv Sergisi" açtı.

Karabük Valiliği Fuaye alanında gerçekleştirilen serginin açılışına, Vali Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, basın derneklerinin başkanları, kurum müdürleri, yazılı ve görsel medya mensupları ile Valilik personeli ve vatandaşlar katıldı.

Yurt ışıkları coşkuyla yandı

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü kapsamında, Karabük'te bulunan bazı KYK yurtlarında, ışıklarla 100. yıl koreografisi oluşturdu.

İsmail Necati Efendi, Bahaddin Gazi ve Aişe Ana yurtlarında kalan öğrencilerinin, odalarının ışıklarıyla oluşturdukları 100. yıl koreografisi güzel görüntüler oluşturdu.

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