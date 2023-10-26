Bingöl’deki ‘Millet Vadisi’ Projesinde çalışmalar sürüyor

Bingöl Belediyesi, şehrin altyapı ve üstyapı yatırımlarına devam ederken, bir taraftan da vizyon projelerini hızlandırıyor. Şehir merkezi ile Uydukent bölgesi arasındaki Çapakçur Deresinde Türkiye’nin ilk ‘millet vadisi’ niteliği taşıyan millet bahçesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, “Türkiye’nin ilk ‘millet vadisi’ niteliği taşıyan Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi Projemizde çalışmalar devam ediyor. 350 bin metrekare alan, fuar ve sergi alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kafeteryalar, kütüphane, eğlence alanları, dinlenme alanları, botanik bahçe, otopark ve spor alanlarının olduğu projede çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” denildi.