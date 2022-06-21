Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA ]
Rafet Kalyoncu idaresindeki 81 ACG 520 plakalı kavun yüklü kamyonet, Kapacı köyü mevkisinde kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Düzce'de ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye kaza kırım, sağlık ve polis ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücü ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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