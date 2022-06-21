Düzce'de ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye kaza kırım, sağlık ve polis ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.