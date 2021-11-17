Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce Merkez'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 15.40'ta kaydedilen sarsıntı, 18,02 kilometre derinde gerçekleşti.

Düzce'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Depreme dair son bilgiler @trthaber’de. https://t.co/a9w0O0pbE4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 17, 2021

Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

"Ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Düzce Valiliği, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını belirtti.

Soylu, "Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzce'mize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.