Efrahim O., minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada, yol kenarındaki boş arazide otlayan koyunlarını takip eden Kadir Han'a çarptı.



Efrahim O. kazayı fark etmeyince, Kadir Han yaklaşık 150 metre minibüsün altında sürüklendi.

Çevredekilerin uyarısı üzerine Efrahim O. aracını durdu.



Aracın altında sıkışan Kadir Han, çağrılan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalik müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı ve ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Sürücü Efrahim O, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

