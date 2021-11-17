Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kışlık patates hasadı yapan mevsimlik işçileri hasat sezonunu bitirdi.

Çalışmaların sona ermesi ile birlikte patates kovalarının havaya atılması eğlenceli anlara sahne oldu.

Mevsimlik tarım işçisi Fatma Kiraz, "Patates sezonu bitti mi kovaları atıyoruz. Sezon bitti, bir sezonun sonuna geldik. Sezon sonu olduğu için kovaları havaya fırlatarak eğleniyoruz" dedi.