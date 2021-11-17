Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Patates sezonunun bitmesini kep atar gibi kutladılar
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde mevsimlik tarım işçileri patates toplama sezonunun sona ermesi ile birlikte kovalarını havaya fırlattı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kışlık patates hasadı yapan mevsimlik işçileri hasat sezonunu bitirdi.
Çalışmaların sona ermesi ile birlikte patates kovalarının havaya atılması eğlenceli anlara sahne oldu.
Mevsimlik tarım işçisi Fatma Kiraz, "Patates sezonu bitti mi kovaları atıyoruz. Sezon bitti, bir sezonun sonuna geldik. Sezon sonu olduğu için kovaları havaya fırlatarak eğleniyoruz" dedi.
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