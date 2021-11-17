Kaza Tevfikbey Caddesi Tepebaşı istikametinde meydana geldi.

Seyir halindeki Erdal Kadayıfçı idaresindeki otomobil, Rasimbey Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi yönüne ilerleyen Hasan Ali Üzen yönetimindeki otomobille çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Hasan Ali Üzen, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.