Dinlediği kemençe sesinden etkilenerek kemençe üretmeye karar veren ve yıllar içerisinde yurt dışına ihracat yapan Ömer Demir'in işletmesini Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak belirlenen Demir'in atölyesinde çalışmaları hakkında Vali Atay bilgi aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak ile birlikte Demir'i tebrik eden Atay, incelemedin ardından fotoğraf çektirdi.