Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada iklim değişikliği, kuraklık ve çevre konularının giderek önem kazanması üzerine, 2021'de başarılı çalışmalar yürüten OGM, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (Akdeniz-PA) Türk Delegasyonu Başkanlığı tarafından kurum başarı ödülüne aday gösterilmişti.

Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 28 ülkenin üye olarak, 5 ülkenin de ortak statüyle faaliyet gösterdiği Akdeniz-PA'nın ilgili kurullarının yaptığı değerlendirme sonucunda, bir yılda 600 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturan Orman Genel Müdürlüğü, "Kurum Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

"Türkiye, orman varlığını arttıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, OGM'nin Akdeniz-PA tarafından ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Türkiye, orman varlığını arttıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 6'ncı, en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında ise Avrupa'da 1'inci dünyada 4'üncü ülke" değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, özellikle yaz aylarında hava şartları ve diğer nedenlerle ülkede çok sayıda orman yangını çıktığını hatırlatarak, orman teşkilatının yeni teknolojilerle donatılarak yangınların önüne geçilmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Akdeniz-PA hakkında

2005'te Akdeniz'de bölgesel iş birliği amacıyla kurulan Akdeniz-PA, bölgesel istikrar, güvenlik ve güven artırıcı önlemler, terörizme karşı mücadele, küreselleşme, çevre, iklim değişikliği, göç, kalkınma başta olmak üzere ekonomi, ticaret, finans, sanayi, tarım, balıkçılık, istihdam ve nüfus, yoksulluk, su ve enerji kaynakları, çevrenin korunması, turizm, ulaşım, bilim, teknoloji, kültür alanlarında çalışmalar yürütüyor.